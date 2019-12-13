İşçi Partisi lideri Corbyn, görevini bırakacağını açıkladı

İngiltere'de sandık çıkış anketlerine göre partisi büyük kan kaybeden İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, yaptığı açıklamada seçmenlerine ve "medyanın bakısı altında kalan" ailesi, arkadaşları ve eşine teşekkür etti.

"Açıkçası parti için çok hayal kırıklığına yol açan bir gece oldu." diyen Corbyn, "Ancak şunu söylemek istiyorum, bu seçim kampanyasında bir umut bildirisi sunduk." ifadesini kullandı.

Brexit'in seçim tartışmalarını çok fazla kutuplaştırdığını, normal siyasi tartışmaların çoğunu geçersiz kıldığını savunan Corbyn, görevi bırakacağını ve bir sonraki seçimde partisinin başında yer almayacağını duyurdu.

Ancak istifası için belli bir tarih vermeyen Corbyn'in kısa bir süre daha partiye liderlik etmesi bekleniyor.

Sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.