ABD'nin Ohio Eyaleti'nde, Vali John Kasich'in internet sitesi dahil birçok site bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Hedef alınan sitelerin giriş sayfalarına, ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit eden ve terör örgütü IŞİD'i destekleyen mesajlar yerleştirildi.



Mesajda, "Donald Trump, Müslüman ülkelerde akıtılan her damla kan için hesap verecek" cümlesi yer aldı.



Mesajın sonunda "IŞİD'i seviyorum" ifadesine yer verildi. Saldırı, kendisine "Team System DZ" adını veren bir grup tarafından gerçekleştirildi.



Vali John Kasich'in sitesi saldırı ardından belli bir süre kullanılmadı.