Lübnan Hizbullahı ve Suriye hükümeti, Suriye sınırındaki Kalemun bölgesinde IŞİD ile ateşkes ilan etti. Reuters'ın duyurduğu habere göre, Suriye Ordusu'na teslim olan IŞİD'liler Deyrezzor’a nakledilecek, IŞİD ise rehin aldığı Lübnanlı askerleri serbest bırakacak.

Suriye sınırındaki Kelamu'nu elinde tutan IŞİD ile Suriye Ordusu ve Libnan Hizbullahı arasında ateşkes yapıldı.



Reuters kaynaklı habere göre Kelamu'nda kuşatma altında olan IŞİD, ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Suriye ordusuna teslim olan IŞİD'lilerin Deyrezzor’a nakledileceği öne sürüldü. Bunun karşılığında IŞİD, rehin aldığı Lübnanlı askerleri serbest bırakacak.



Bu arada Suriye Ordusu Şam kırsalındaki ilerleyişini sürdürüyor. Kalemun, Duma, Cobar, Han el Şih ve Doğu Ğuta’da ağır çatışmalar yaşanıyor. Askeri kaynaklar çok sayıda IŞİD'linin öldürüldüğünü, silah ve mühimatlarının da imha edildiğini duyurdu.



Homs İlinin doğusundaki Suhne kentinin kuzeyinde Deyrezzor’a giden yol üzerindeki IŞİD’in son karargahı da Suriye Ordusunun kontrolüne geçti.







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