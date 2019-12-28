IŞİD'in mali işler sorumlusu yakalandı

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda Musul'un doğu yakasındaki Risale Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada yakalananlardan birinin IŞİD'in Musul'daki sözde mali işlerden sorumlusu olduğu kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Ancak Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.