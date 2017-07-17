Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hayatta olduğunu söyledi.
Rusya, Mayıs ayı sonunda Bağdadi'nin Suriye'deki hava saldırısıyla öldürüldüğünü savunuyor.
Kaynağa göre ise Bağdadi yüzde 99 yaşıyor ve Rakka'da.
ulusal.com.tr
Reuters haber ajansı, IKBY kaynaklarına göre terör örgütü IŞİD lideri Bağdadi'nin yüzde 99 yaşadığını ve Rakka'da olduğunu bildirdi.
Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hayatta olduğunu söyledi.
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