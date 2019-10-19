İspanya Anayasa Mahkemesi kararını verdi
İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkûmiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barselona sokaklarında toplandı. Polisle çatışan göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi
İspanya'nın Barselona şehrinde, Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler, bağımsızlık yanlısı slogan atarak mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti.
İspanya Yüksek Mahkemesi, bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 siyasetçiye 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme kararının ardından ayrılıkçı gruplar kararı protesto etmeye başladı. Kararın ardından hafta boyunca başta Barselona olmak üzere Katalonya bölgesindeki kentlerde kitlesel protestolar düzenlendi.
Barselona'da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Olaylarda 200'den fazla kişi yaralanırken yaklaşık 100 gösterici gözaltına alındı.
Bölge genelinde ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkânlar kapatıldı.
ulusal.com.tr
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