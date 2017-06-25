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İspanya'da dev orman yangını! Tatil merkezinden yüzlerce kişi kaçtı

İspanya'nın güneybatısındaki Moguer'de yükselen alevler nedeniyle evler, oteller ve kamplar boşaltıldı. Reuters 700'den fazla insanın tahliye edildiğini bildiriyor.

İspanya'da dev orman yangını! Tatil merkezinden yüzlerce kişi kaçtı

Milliyet'in haberine göre, İspanya'nın güneybatısında yer alan Huelva yakınlarında orman yangını çıktı.

Reuters haber ajansı, acil durum ekiplerinin bölgedeki evleri, kamp alanlarını ve otelleri boşalttığını bildiriyor. 700'den fazla insan alevlerden kaçtı ve yerel bir kurtarma merkezine yerleştirildi.

Aşırı sıcak havayla kavrulan bölgedeki yangın, Cumartesi gecesi Huelva yakınlarındaki Moguer'de başladı. Bayıltıcı sıcaklar nedeniyle alarm durumuna geçen yetkililerin tahmini doğru çıktı.

Yüzlerce itfaiyeci, 11 yangın söndürme uçağı ve 10 helikopterle alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

İspanya'nın komşusu Portekiz'de geçen hafta çıkan orman yangınında 63 kişi ölmüştü. Ülke tarihinin en büyük yangınını söndürmek günler almıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İspanya #orman #yangın
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