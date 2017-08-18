Katalan polis kaynakları Barcelona'daki saldırı ile bağlantılı olan bir kişinin basınçlı gaz tüpü ile patlama hazırlığındayken öldürüldüğünü söyledi.

Reuters'in haberine göre; Katalan polis kaynakları Barcelona'daki saldırı ile bağlantılı olan bir kişinin basınçlı gaz tüpü ile patlama hazırlığındayken öldürüldüğünü söyledi.



Katalan acil servisi Cambrils'te polisin operasyonlarının devam etmesi nedeniyle insanların evlerinde kalmasını istedi. Polis, Cambrils'teki saldırının 'terör saldırısı' olduğunu ve saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Saldırganların Barcelona kentindeki saldırıyı gerçekleştirenler olduğu kaydedildi.

Polis kaç kişinin öldüğünü açıklamazken İspanyol medyası en az üç kişinin öldürüldüğünü söyledi.



Barcelona'da dün bir minibüs kalabalığın arasına dalmıştı, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.



Terör saldırısını IŞİD üstlenmişti.





Ayrıntılar gelecek....