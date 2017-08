İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsü kalabalığın arasına daldı, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İspanya basını saldırıda, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Terör saldırısını IŞİD üstlendi

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.



Puigdemont, basına yaptığı açıklamada, Las Ramblas'ta bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Puigdemont, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.



Katalan polisi Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak, güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini belirtti.



Bu arada Jandarma, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıkladı.



Katalan polisi, ayrıca, Barcelona'da trafiğe kapatılan bir yolda bir otomobilin iki polis memuruna çarptığını, daha sonra aracın sürücüsünün polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.



Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, yarın kentin ana meydanında saygı duruşunda bulunulacağını aktardı.



Polis daha önce yerel medyada yer alan, saldırganların bir restorana girerek kendilerini içeri kapattıkları haberlerini de yalanladı.



İspanya Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Barcelona'daki saldırı kınandı ve "Katiller bizi korkutamaz." ifadesini kullanıldı.



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, teröristlerin asla birlik olmuş bir halkı yok edemeyeceğini dile getirerek "İspanya, kurbanlar ve ailelerinin yanında." dedi.



Bölge, polis tarafından güvenlik çemberine alınarak metro ve tren istasyonları da kapatılmıştı.



IŞİD'in üstlendiği saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü IŞİD'in yayın organı Amak'tan yapılan açıklamada, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği belirtildi.



İtalya ve Malta'dan saldırıya tepki

Barcelona kent merkezindeki ünlü Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından İtalya ve Malta'dan İspanya'ya destek mesajları geldi.



İtalya Başbakanı Gentiloni, Twitter'daki hesabından "Dost ve güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz, saldırıdan etkilenenlerle." mesajını paylaştı.



Öte yandan Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter'dan "Barcelona'nın yanındayız." paylaşımında bulunarak, terör mağduru kente desteğini iletti.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, NATO ve Avrupa ülkelerinden saldırıya tepki



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, tüm Avrupa'nın Barcelona ile olduğunu belirterek, "Düşüncelerim kurbanlar ve bu korkakça saldırıdan etkilenen masum kişilerle." ifadesini kullandı.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yazılı açıklamasında, Barcelona'daki saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Bu korkakça saldırı, aileleri ve dostlarıyla zaman geçiren ve hayatın tadını çıkaranları kasten hedef aldı. Böylesine saldırılar bizi asla sindiremez." ifadesine yer verdi. Juncker, AB Komisyonu'nun her türlü gerekli yardım ve destek için hazır olduğunu da bildirdi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim saldırıdan etkilenenlerle. Terörle mücadelede biraradayız." mesajını paylaştı.



İngiltere Başbakanı Theresa May, İspanya'daki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim bugün Barcelona'daki korkunç saldırının kurbanları ve bu olayla ilgilenen acil hizmetlerle. İngiltere, terörün karşısında İspanya ile ayakta duruyor." ifadesini kullandı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da aynı platformdan paylaştığı açıklamasında, "Barcelona saldırısından dolayı üzgün ve endişeliyim. Düşüncelerimiz olaydan etkilenenlerle. Britanya vatandaşlarının yardıma ihtiyaçları olup olmadığının tespiti konusunda elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı mesajında birlik ve kararlılığa vurgu yaparak, "Fransa'nın dayanışması ve tüm düşüncelerim Barcelona'daki trajik saldırının kurbanlarıyla." ifadelerine yer verdi.



İspanyol kökenli Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da saldırıyı kınayan bir mesaj yayınlayarak, Paris ve Barcelona'nın paylaşma, aşk ve hoşgörü kentleri olduğunu, bu değerlerin terörizmden daha güçlü olduğunu belirtti.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, kurbanlarının yasını paylaştıklarını kaydederek, İspanya ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, sosyal medyadaki açıklamasında, saldırı nedeniyle derin bir şok içinde olduğunu ifade ederek, "Kurbanlar ile onların yakınları ve dostlarının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, "Barcelona'da suçsuz insanlara yönelik saldırıdan çok korkunç görüntüler var. Dünyanın her tarafından bir araya gelen insanlar olduğu bir yerde yapılan saldırı kara bir gündür." mesajını paylaştı.



Avusturya Başbakanı Christian Kern, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan korkunç haber, dualarım mağdurlar ve yakınlarıyla." mesajına yer verdi.



Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz da sosyal medya hesabından, "Masum insanlara yönelik gerçekleştirilen bu kanlı saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Dualarım mağdurlarla. Terör başarılı olamayacak." paylaşımında bulundu.