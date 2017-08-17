İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Katalonya İçişleri Bakanı, Barselona'daki saldırıda 13 kişinin öldüğünü, en az 50 yaralı olduğunu duyurdu.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.



Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmazken, İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona kentinde Las Ramblas'ta bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.



Katalan polisi Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak, güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini belirtti.



Bu arada Jandarma, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıkladı.



İkinci bir terör saldırısı şüphesiyle Vic mahallesinde bir kamyonet bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir restorana girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.



Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulundu.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti güvenlik merkezi acil olarak toplandı.

Bölge, polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, metro ve tren istasyonları da kapatıldı.



İtalya ve Malta'dan saldırıya tepki

Barcelona kent merkezindeki ünlü Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından İtalya ve Malta'dan İspanya'ya destek mesajları geldi.

İtalya Başbakanı Gentiloni, Twitter'daki hesabından "Dost ve güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz, saldırıdan etkilenenlerle." mesajını paylaştı.

Öte yandan Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter'dan "Barcelona'nın yanındayız." paylaşımında bulunarak, terör mağduru kente desteğini iletti.

