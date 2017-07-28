İspanya'nın Barcelona kentinde tren istasyonunda meydana gelen kazada 48 kişi yaralandı.

İspanya'nın Barcelona kentinde meydana gelen tren kazasında en az 48 kişinin yaralandığı bildirildi.



BBC'de yer alan habere göre, Katalan Acil Durum Hizmetleri, şehir merkezindeki Franca İstasyonu'nda sabah saatlerinde perona girerken fren yapamayan trenin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığını belirtti.







Kazada en az 48 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ciddi olan 18'i hastaneye kaldırıldı.



Yetkililer can kaybı olmadığını duyurdu.







Acil durum ekiplerinin, aralarında makinistin de bulunduğu yaralılara müdahalesi sürüyor.​

