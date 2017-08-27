Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu
Bu yanlışı yapmayın
Bu yanlışı yapmayın

İspanya'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İspanya'da gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İspanya'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE, Barselona'daki saldırıda yaralanan 51 yaşındaki Alman vatandaşı bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Terör saldırılarının son bilançosu, Barselona'da 15 ve Cambrils'de bir olmak üzere 16 ölü olarak verildi.

Öte yandan Katalonya özerk yönetimi hükümeti Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre terör saldırılarından dolayı halen 24 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, 5'inin sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İspanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
15 Temmuz'da İncirlik'te neler yaşandı
Sonraki Haber
Darbe girişiminden önce FETÖ elebaşından 'gidecekler' mesajı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.