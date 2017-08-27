İspanya'da gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



İspanyol resmi haber ajansı EFE, Barselona'daki saldırıda yaralanan 51 yaşındaki Alman vatandaşı bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.



Terör saldırılarının son bilançosu, Barselona'da 15 ve Cambrils'de bir olmak üzere 16 ölü olarak verildi.



Öte yandan Katalonya özerk yönetimi hükümeti Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre terör saldırılarından dolayı halen 24 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, 5'inin sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.