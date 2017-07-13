İspanya ikinci bir sıcak hava dalgasının etkisinde. Hava sıcaklığının bugün güneyde 46,9’a kadar yükselmesi bekleniyor. 10 kentte kırmızı alarm verildi. Bu ülkede görülen en yüksek sıcaklık olabilir.

İspanya genelinde sıcaklık 8-10 derece yükselirken sıcak hava dalgası asıl batı ve güney kesimleri etkiliyor. Ülkenin özellikle güneyinde ve doğusunda bulunan 10 kentte “aşırı risk anlamına” gelen kırmızı alarm, 21 kentte ise ikinci ve üçüncü derecelerden tedbir alınması gerektiğini gösteren turuncu ve sarı alarm verildi.



İspanya Meteoroloji Ajansı sözcüsü Delia Gutiérrez ülkedeki sıcaklıkları “gerçekten aşırı” olarak tanımlayarak "Sıcak hava dalgası beklediğimizden de kötü" dedi. Gutiérrez, tahmin edilen rakamların pratikte aynı olduğunu ancak hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğunu söyledi.



"Çocukları arabanın içinde bırakmayın"



Yaşlı ve çocukların zorunda kalmadıkça dışarı çıkmaması istenirken polis yetkilileri çocukların tek başlarına arabanın içinde bırakılmaması konusunda da ebeveynleri uyardı. Sosyal medya üzerinden yaptığı uyarı da ULusal Polis

10 dakika içinde arabanın içindeki havanın dışarıdaki havadan 10 derece, yarım saat içinde ise 20 derece daha da sıcak olacağını belirterek arabanın içinde yalnız bırakılmış bir çocuk görmeleri halinde ise yurttaşların hemen polis aramalarını istedi.



Kayıtlardaki en yüksek sıcaklık



Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar ülkede etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Ajansının kayıtlarına göre bu ülkenin gördüğü en yüksek sıcaklık olabilir. Şimdiye dek en yüksek sıcaklık 7 Temmuz 2015’te 43 derece olarak kaydedilmişti.



İberya adası geçen ay da bir sıcak hava dalgasına maruz kalmıştı. İspanya’da termometreler 42 dereceleri görürken yarımadanın batısındaki Portekiz’de sıcak havanın etkisiyle yangın çıkmıştı. Kısa sürede sert rüzgarın etkisiyle pek çok noktaya yayılan yangın günlerce sürmüş, yangında 64 kişinin yaşamını yitirmiş ve 204 kişi de yaralanmıştı