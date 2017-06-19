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İspanyol matador İvan Fandino'yu boynuz darbeleri öldürdü

İspanyol matador Ivan Fandino, aldığı boynuz darbesiyle öldü.

İspanyol matador İvan Fandino'yu boynuz darbeleri öldürdü

İspanyol matador Ivan Fandino, aldığı boynuz darbesiyle öldü.

Matadorun basın departmanından yapılan yazılı açıklamada, Fandino'nun Fransa'nın güneyindeki Aire Sur L'Adour Arenası'nda düzenlenen boğa güreşi sırasında aldığı boynuz darbesi nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Açıklamada vücudunun sağ tarafında 15 cm derinliğinde boynuz darbesi alan İspanyol matadorun akciğer gibi bazı hayati organlarının ciddi yara aldığı ve Fandino'nun kurtarılamadığı belirtildi. 

Fandino, 2005 yılından bu yana profesyonel matador olarak dünyanın birçok arenasındaki boğa güreşlerine katılıyordu. Fandino'nun ölümünden dolayı İspanya Kraliyet Ailesi, İspanya hükümeti ve çok sayıda matador sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajları yayınladı. 

Bir başka İspanyol matador Victor Barrio da geçen yıl aldığı boynuz darbesiyle yaşamını yitirmişti.

Fandino ile birlikte dünyada 20. yüzyıldan bu yana boynuz darbeleriyle hayatını kaybeden matadorların sayısı 36'ya yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #matador #İvan Fandino
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Ali - 7 gün önce
Boğanın intikamı demek lazım ! Sen işkence çektirerek yıllarca kaç boğa öldürdün kimbilir!
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