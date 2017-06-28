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İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'da askerleriyle çatışmaya girdiğini iddia ettiği bir Filistinlinin öldüğünü açıkladı

İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'da askerleriyle çatışmaya girdiğini iddia ettiği bir Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada, El-Halil'de silah arayan İsrail askerleriyle bir Filistinli arasında çatışma çıktığı öne sürüldü.
Askerlerin Filistinliye ateş açtığı belirtilen açıklamada, Filistinlinin öldüğü, üzerinde bulunduğu iddia edilen silahın ise alındığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, El-Halil kentindeki bir Yahudi yerleşim biriminin yakınında Filistinli gencin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze'de devam eden olaylarda, 2 Ürdün vatandaşı ve 269'u Filistinli ile birlikte 47 İsrail asker ve polisi hayatını kaybetti.
Son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı veya araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.
İnsan hakları örgütleri, İsrail'i, saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #Filistinli #Batı Şeria
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