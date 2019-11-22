İsrail'de 1948’den bu yana böyle kriz görülmedi

İsrail'de bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon krizi devam ediyor.

Ülke tarihinde ilk defa koalisyonu kurma görevi zorunlu olarak Meclise verildi. Ancak yeni bir erken seçime gidilmesine en güçlü ihtimal olarak görülüyor.

Koalisyon sorunu devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davası açılacak olması krizi daha da derinleştirdi.

İsrail’de kriz Kasım 2018’de patlak vermişti. İsrail, Gazze’deki Hamas hedeflerini iki gün vurduktan sonra ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes üzerine koalisyon ortağı İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Liberman istifa ederek hükümetten ayrılmıştı.

Nisan ayındaki seçimlerde Liberman’ın partisi beklentilerin aksine 5 milletvekiliyle Meclise girmeyi başardı. Netanyahu koalisyon için Liberman’ın kapısını çaldı. Ancak olumlu bir cevap alamadı.

Nisan ayının ardından Eylül ayında tekrar genel seçim yapıldı. Ancak yine sonuç alınamadı.

Cumhurbaşkanı Rivlin yasalar gereği hükümeti kurma görevini dün Meclise verdi. İsrail’in kurulduğu 1948’den bu yana "ilk kez" hükümetin kurulamaması nedeniyle bu görev Meclise verilmiş oldu.

İsrail’deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip. Bu nedenle Netanyahu'nun Başbakanlık görevini şu an için bırakmasını gerektirecek bir durum bulunmuyor.

Meclisin olası dokunulmazlık başvurusunu geri çevirmesi halinde Netanyahu, görevdeyken hakkında ceza davası açılacak ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçebilir.

ulusal.com.tr