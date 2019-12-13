İsrail'de hükümet yine kurulamadı
İsrail'de hükümet yine kurulamadı. Koalisyonu kurmakla görevlendiren meclise tanınan süre sona erdi. İsrail bir kez daha seçime gidecek.
İsrail'de koalisyon hükümetini kurması için meclise tanınan süre doldu. Ülkede yeniden erken seçim karar verildi.
Eylül ayında yapılan erken seçim sonrası İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz hükümeti kuramadı.
2019 yılı içerisinde iki kez sandık başına gidilen İsrail'de meclis koalisyonu kurmakla görevlendirildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in meclise verdiği süre Çarşamba gecesi bitti.
Meclisin koalisyonu kurucak isim üzerinde anlaşamaması ile İsrail'e yeniden erken seçim yolu göründü.
Yasalar gereği hükümetin kurulamaması durumunda meclis otomatik olark fesh ediliyor, seçim zorunlu hale geliyor.
Seçimlerin en geç 90 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Siyasi partilerin teklifi üzerine gündeme gelen tarih 2 Mart 2020.
Fesh edilmeden önce meclise sunularak kabul edilen tasarının iki oylamadan daha geçmesi bekleniyor.
ulusal.com.tr
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