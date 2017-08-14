İsrail yönetiminden Irak'ı bölmeyi hedefleyen "Bağımsızlık referandumu"na, destek açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan Kongresi'nden 33 kişilik bir heyetle görüşmesinde bağımsız Kürt devleti konusunda "Olumlu düşündüklerini" söyledi

İsrail yönetiminden en üst düzeyde "bağımsız Kürt devletine" destek mesajı geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Barzani yönetiminin bağımsız Kürt devleti konusunda "Olumlu düşündüklerini" söyledi.



İsrail lideri, Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani'nin, 25 Eylül'de yapmayı plandığı "Bağımzlık refeandumu" konusundaki görüşlerini Amerikalı senatörlerle görüşmesinde açıkladı. 33 Cumhuriyetçi senatörle bir araya gelen Netanyahu, Kürtler hakkında "Batı yanlısı ve değerlerimizi paylaşan insanlar" diye konuştu.



İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesine konuşan kaynak, Netanyahu'nun; Cumhuriyetçi kongre üyelerine, Irak’ta kurulacak bağımsız bir devlete "olumlu baktığını" ifade ettiğini söyledi.



Netanyahu bu konuyla ilgili en son 2014 yılında değişmişti. Netanyahu o konuşmasında; Kürtlerin "Bağımsızlık arzularını desteklemeleri gerektiğini" söylemişti.



Mevcut Amerikan yönetimi ise Barzani'nin bağımsızlık ilan etmesi konusunda zamanlamanın hatalı olduğu görüşünde. Geçen hafta Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani'yi arayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tiilerson, referandum tarihinin ertelenmesini istemişti.



Amerika gerekli altyapı olmadan bağımsızlık ilan edilirse Irak'ın geri kalan kısmındaki Amerikan varlığının riske gireceğini düşünüyor. Türkiye ve İran'ın bağımsızlık ilanına karşı çıkması da Washington yönetimini endişelendiriyor.



Bölgesel yönetimin hakim olduğu alanlardaki ekonomik sorunlar, parlamentonun çalışmaması, yolsuzluk gibi sorunlar ise bağımsızlık için Barzani'nin hazır olmadığı yorumlarına neden oluyor.



ulusal.com.tr