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İsrail'den PKK'ya siyasi destek

Mescidi Aksa'yı işgal girişimiyle bütün dünyanın tepkisini çeken İsrail yönetimi ve siyasetinde bağımsız Kürt devleti propagandası hız kazandı. Yeş Adit partisinin lideri olan Yari Lapid bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını destekliyoruz. Ermeni soykırımını tanımamız gerekiyor" dedi.

İsrail'den PKK'ya siyasi destek

Mescidi Aksa'yı Müslümanlara kapatma girişimlerinde bulunan İsrail bir koldan da "bağımsız Kürt devleti" için çalışıyor. 

İsrail siyasi çevreleri ve basını Kürt devleti kampanyasının başını çekiyor. Sağcı Jeruselam Post gazetesinde; "Türk lokumuna hayır: İsrail'in Kürt devletini destekleme zorunluluğu" başlığıyla yazı kaleme alındı.  Yazıda, "İsrail'in Siyonist destekçileri, Yahudi ve İsrail devleti olarak bizlerin, Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekleme yükümlüğümüz var." ifadelerine yer verildi. Haberde Öcalan'ın resimleri de görsel olarak kullanıldı. 

Bir önceki hükümette maliye bakanlığı görevini yürüten ve şimdi muhalefetteki Yeş Adit partisinin lideri olan Yari Lapid de Kürt devletini desteklediklerini açıkladı. Lapid "Her seferinde bizi daha sert bir şekilde tekmeleyen Türklere kendimizi sevdirmeye çalışmaktan vazgeçme zamanı geldi. Artık şunu dememiz lazım: Tamam, anlıyoruz. Şimdi biz de kendi politikalarımızı uygulamak zorundayız. Şu andan itibaren bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını destekliyoruz. Ermeni soykırımını tanımamız gerekiyor. Türkiye ile ilişkilerimiz iyiyken yapmadığımız her şeyi şimdi yapmalıyız." dedi

Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv yönetimi, "Cam evde yaşayanlar taş atmasalar kendileri için daha iyi olur." diyerek mesaj yollamıştı. 

İsrail Dışişleri "Osmanlı'nın günü geçti. Kudüs Yahudilerin başkentiydi ve başkenti kalacak." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Aynı açıklamada Türkiye'nin "Kuzey Kıbrıs'ı işgal altında tuttuğu ve Kürtlere baskı uyguladığı" da öne sürülmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #pkk #Mescidi Aksa #Yeş Adit #Yari Lapid
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