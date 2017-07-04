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İsrail'e ait insansız hava aracı Gazze'de düştü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nde düştüğü bildirildi.

İsrail'e ait insansız hava aracı Gazze'de düştü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nde düştüğü bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden alınan bilgiye göre, Skylark marka hava aracı dün Gazze Şeridi'nin güneyinde düştü. İHA'nın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını belirten İsrail ordu yetkilileri, konunun soruşturulduğunu kaydetti.

İsrail ordusu geçen hafta da kendilerine ait bir hava aracının işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusunun kullandığı Skylark marka küçük İHA'lar bu ülkede üretiliyor.
Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.








 


Kaynak: AA
Etiketler; #gazze şeridi #insansız hava aracı #israil #Skylark
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