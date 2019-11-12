İsrail Gazze'ye saldırdı

Pazartesi gecesinden bu yana İsrail ile Filistin arasında gerilim tırmandı.

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda İslami Cihad'ın askeri kanadı Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir ev hedef alındı.

İsrail'in saldırısında Beha Ebu'l Ata öldürüldü.

Öte yandan İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesine operasyon düzenledi. Operasyonda Ekrem el-Accuri'nin oğlu hayatını kaybetti.

İsrail'den yapılan açıklama saldırı emrini İsrail Başbakanı Netanyahu'nun verdiği kaydedildi. İsrailli muhalifler Netanyahu'nun saldırıyı iç politikayı etkilemek için yaptığını öne sürdü.

İsrail'in saldırısının ardından Gazze Şeridi'nden İsrail'e 50'yi aşkın roket atıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın yerleşim bölgelerinde roket sirenleri çaldı.

Roketlerin bir kısmı İsrail'in Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından imha edildi. İsrail basınında çıkan haberlerde de Sderot kentinde iki eve roket isabet ettiği, can kaybının ise yaşanmadığı aktarıldı.

Roketler nedeniyle İsrail'in başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde okullar ve iş yerleri tatil edildi, tren seferlerine ara verildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki Aşkelon ve Sderot kentlerine çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

İsrail Devlet Televizyomu da Gazze'den atılan bir roketin Aşkelon kent yakınlarındaki yola düştüğü anının görüntüsünü paylaşıldı. Ayrıca Sderot'ta füzelerin isabet ettiği bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Gazze Şeridi'nden atılan füzelerin ardından İsrail Gazze'ye tekrar hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu saldırıda İslami Cihad Hareketi üyelerinin hedef alındığını açıkladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından bölgede gergin ve sessiz bekleyiş sürüyor. İsrail kentlerinde sokakların füze saldırılarının ardından boşaldığı gözlenirken Gazze halkında büyük bir öfke hâkim.



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