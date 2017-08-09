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İsrail, Gazze'ye saldırıyor

İsrail, Filistin'in Gazze şeridine hava saldırısı yaptı. Saldırıda 3 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

İsrail, Gazze'ye saldırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının saldırısında çevre binalarda maddi hasarın olduğunu kaydetti.

İngilizce yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, operasyonda Amerika'dan yeni alınan F-35 tipi savaş uçaklarının kullanıldığını yazdı.

Bu arada İsrail Kanal 2 televizyonu, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine bir roket düştüğünü duyurdu.

Haberde, roketin açık bir alana düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #gazze #saldırı
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