İsrail'in, Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor

Filistinlilerin büyük dönüş yürüyüşü sürüyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze'deki eylemlere, İsrail güvenlik güçleri yine müdahale etti. 34'ü gerçek mermiyle olmak üzere 59 Filistinli yaralandı.

Gazze'de gerilim sürerken İsrail güçleri Kudüs'te evlere baskınlar düzenliyor.

İsrail ordusunun bu kez hedefi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi oldu.

Hedmi, evine baskın düzenleyen İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Hedmi’nin gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. İsrail'de konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

Bakan Hedmi, üçüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

ulusal.com.tr