Suriye'nin Başkenti Şam'da, Dünya Kudüs Günü nedeniyle İsrail'e tepki yürüyüşü düzenlendi. Osmanlı'nın son döneminden kalan tarihi Hicaz tren garı önünde toplanan kalabalık Emevi Camii'ne kadar yürüdü. Yürüyüş'te Dünya İsrail'in Filistin'deki işgali protesto edildi.

Yedinci yılına giren Suriye krizi nedeniyle Filistin davası birinci öncelik olmaktan çıksa da Ancak Arap sokaklarında İsrail'e yönelik tepki hâlâ canlı... Çünkü Filistin toprakları bir dönem eski adı Bilad'üş Şam olan kadim şehirden yönetiliyordu.







Dünya Kudüs Günü nedeniyle Suriye'nin Başkenti Şam'da İsrail'e tepki yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, Osmanlı son döneminden kalan tarihi eser olan Hicaz tren garı önünde buluştu.







Gurup adını Mısır'ın efsanevi lideri Cemal Abdulnasır'dan alan cadde üzerinden yürüyerek tarihi Hamidiye Çarşısına ardından da Emevi Camii'ne ulaştı.







Yürüyüş esnasında "Abdulnasır eskiden beri söyler, Müslüman Kardeşlere güven olmaz" sloganları atıldı.







İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Humeyni, 1979 yılında Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs günü olarak ilan etmişti. O tarihten bu yana her ramazan ayı bitiminde dünyanın dört bir yanında Filistinle dayanışma içeren gösteriler düzenleniyor.





Kabalık Suriye bayrakları yanında Filistin, İran ve direniş örgütlerinin bayraklarını taşıdı. Emevi Cami önüne kurulan çadırda konuşmalar yapıldı.



Filistin davasının efsanevi liderlerinden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık kurucusu Ahmed Cibril burada toplananlara hitap etti. Cibril, bölgedeki terör ve savaş ortamını "Arap Baharı değil bu yaşadıklarımız İsrail Baharı" diyerek tanımladı.







Krizin yarattığı ağır yüke rağmen Suriye, Filistin konusunda geri adım atmıyor. Bölgedeki bütün sorunların kaynağı ve çözüm notası olarak oklar Kudüs'ü gösteriyor.



ulusal.com.tr