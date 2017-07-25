İsrail hükümeti, Kudüs'te geri adım attı ancak işgal daha teknolojik yöntemlerle devam edecek. Krize neden olan metal dedektörler Mescid-i Aksa'nın girişinden kaldırıldı. İsrail Güvenlik Kabinesi, ileri teknolojiyi kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Reuters'a göre bölgeye toplam 28 milyon dolar değerinde kameralar yerleştiriliyor.

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İsrail Güvenlik Kabinesi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.



Kararın hemen ardından İsrail güvenlik güçleri metal dedektörlerini kaldırmaya başladı.



İsrailli yetkililer dedektörlerin yerine gelişmiş teknolojik araçlar yerleştirileceğini açıkladı.



Kapılara koyduğu metal dedektörleri kaldırma kararı alan İsrail, mabedin etrafına 28 milyon dolar harcayarak kameralar yerleştiriyor.



Hiçbir önlemi kabul etmeyeceklerini ilan eden Filistinliler caminin çevresinde namaz kılarken, İsrail askerleri silahlarıyla başlarında bekledi.



Reuters haber ajansı, İsrail'in 28 milyon dolara mal olacak kameraları kurmaya başladığını bildirdi.



Öte yandan cemaat sabah namazını yine içeri girmeyerek Mescid-i Aksa'nın kapısında kıldı.



Dedektörlerin söküldüğü saatlerde ise İsrail polisi Aslanlı Kapı'da toplanan Filistinli gençlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Mescid-i Aksa'da yaşanan çatışmalar Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi.



Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, "Gerginliğin cuma gününe kadar son bulmaması durumunda krizin derinleşeceğini" söyledi.



Mladenov ayrıca, "İşgalci güç İsrail'in uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor" dedi.





ulusal.com.tr