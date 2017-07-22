İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere İsrail polisinin müdahalesinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. 10 Kudüslü gencin de İsrail güçleri tarafından darp edildiği belirtildi. Bölgede gerginlik artıyor.

İsrail Mescidi Aksa’yı abluka altına aldı, Filistin yanıtı Tel Aviv’le ilişkileri keserek verdi. Protestoların sürdüğü bölgede son olarak 21 Filistinli gözaltına alındı.



İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale etti. Müdahale sonrası 21 Filistinli gözaltına alındı, gözaltına alınan 10 kişi de darp edildi.



Açıklamayı Filistin Esirler Cemiyeti yaptı. İsrail’in uygulamalarını protesto eden Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto etmiş, 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Yaşananlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepki gösterdi.



Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.







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