İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.



14 Kasım'da ilan edilen ateşkese rağmen İsrail Ordusu Gazze'de hedef aldığı yerleri bombalamaya devam ediyor.



İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadının kullandığı bir kompleksin yanı sıra yer altındaki bir altyapının da aralarında bulunduğu bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.



14 Kasım'dan bu yana İsrail saldırıları sonucu 34 Filistinli hayatını kaybetti. 110 kişi yaralandı.

ulusal.com.tr