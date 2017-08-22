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İsrail rahatsız: İran ile Türkiye arasındaki işbirliği korkutucu

Ankara-Tahran arasında adım adım ilerleyen terörle mücadele mutabakatı İsrail'i endişelendirdi. İsrail, Kürdistan devleti kurulabilmesi için Ankara ve Tahran'ın birbirinden uzaklaştırılması gerektiği görüşünde. İsrail Stratejik Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Martin Sherman iki ülke arasındaki işbirliğinin "Kürdistan için korkutucu olduğunu" söyledi.

İsrail rahatsız: İran ile Türkiye arasındaki işbirliği korkutucu

Tahran ve Moskova'nın Ankara seferleri Washington'da rahatsızlığa neden olmuştu. Bölge ülkelerinin işbirliği adımlarından rahatsız olan sadece Amerika değil. İsrail de gelişmelerin anbean takipçisi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin Ankara ziyaretiyle Tel Aviv'de tedirginlik de arttı. İsrail Stratejik Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Martin Sherman, Kürdistan'ın kurulabilmesi için iki ülkenin birbirinden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Barzani'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumunu değerlendiren Sherman, "Böyle bir devlet kurulabilmesi için İran ve Türkiye'nin bu işe karşı muhalefetlerini azaltmak gerekir." dedi.

Sherman, Türkiye ile İran arasındaki işbirliği nedeniyle iki millet arasında da gözle görülür beklenmedik bir yakınlık sağlandığını söyledi.

Analist Sherman, bir İsrail kanalına verdiği röportajda da değişen durumların fayda sağlaması ve İran ve Türkiye ilişkilerine etki etmesini ümit ettiğini belirtti.

Ankara-Tahran yakınlaşmasının Kürdistan için "korkutucu" ve "rahatsız edici" olduğunu vurguladı. İsrailli analist; "Bu durum bölgenin mevcut durumu üzerine uzun soluklu stratejik projeler yapılamayacağını İsrail'e göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri'nin 3 günlük Ankara temaslarında "Kandil ve Sincar'a ortak operasyon" ele alınmış, Ankara, Tahran'ın teklifine yeşil ışık yakmıştı.

Bakıri'nin "Suriye'nin kuzeyini Suriye hükümetine bırakma konusunda Türk hükümetiyle anlaştık" açıklamaları da Washington'da tedirginliği arttırmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #türkiye #iran
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