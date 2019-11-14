İsrail saldırısında 34 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ile İslami Cihad Örgütü arasında hafta boyunca yaşanan gerilimin ardından ateşkes ilan edildi.

İslami Cihad Hareketi, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurdu.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemişti. Filistinli direniş örgütü ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.

İsrail tarafı ateşkesten sonra da Gazze'den beş adet daha roket atıldığını iddia etti.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, Filistinli direniş örgütü ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.

İsrail saldırılarında aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetti. 110 kişi ise yaralandı. Gazze'den fırlatılan roketler ile 64 İsrailli yaralandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu yaşanan gerilimin ardından açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin direniş gruplarıyla savaşın zirvesinde olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr