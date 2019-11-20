İsrail, Şam'a saldırdı
İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Suriye Ordusu ve ülkedeki İran Devrim Muhafızlarına bağlı onlarca askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Suriye’nin resmi haber ajansı ise İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu.
DÜNYA 20.11.2019, 16:00
İsrail ordusu, Suriye^'nin çeşitli bölgelerindeki konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.
İsrail Ordusu İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücünün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.
İsrail Ordu Sözcüsü, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaptı.
Söz konusu hava saldırılarının Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti.
Suriye haber ajansı SANA ise, İsrail’in hava saldırılarının Suriye’ye ait hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.
ulusal.com.tr
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