Suriye ordusunun Amerika - PKK/PYD'ye karşı kazandığı başarılar üzerine İsrail harekete geçti. ABD'nin bomba yağdırdığı Suriye'yi bu kez İsrail vurmaya başladı. İsrail ordusu, Suriye topçu birliklerinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir aracı vurdu. Saldırıyı Suriye ordusu da doğruladı.

Amerika ve batı güçlerinin, açıkça destek verdikleri terör gurupları ile parçalamaya çalıştığı Suriye'de ordu güçlerinin ilerleyişi sürüyor.



ABD/PKK/PYD güçlerini yararak Tenf kasabasında kontrolü sağlayan ve yıllar sonra Irak sınırı ile tekrar bağlantı kuran Suriye ordusuna ABD'nin ardından İsrail de saldırmaya başladı.



İsrail Savunma Bakanlığı, Golan Tepelerindeki Suriye ordusu mevzilerinin vurulduğunu açıkladı.



Açıklamada “Suriye’den İsrail'e bir kaç top mermisinin düştüğü buna karşılık olarak, Suriye ordusuna ait 2 topçu birliğinin bulunduğu mevziler ile mühimmat dolu bir kamyonun vurulduğu" belirtildi.



İsrail son bir hafta içinde ikinci kez Suriye askerlerini hedef almış oldu. Saldırıyı Suriye ordusu da doğruladı.



İsrail'in "Top mermisi atıldı" iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Bölge kaynakları İsrail tarafından desteklenen cihatçı grupların Golan bölgesinde yer alan Baas kasabasına büyük bir saldırı başlattığını duyurdu. İlk olarak el-Baas kasabası önlerindeki mevziileri hedef alan gruplar, İsrail’in hava saldırısı sayesinde kasabanın dışındaki bazı noktaları ele geçirdi.



Saldırı üzerine destek için bölgeye kaydırılan Suriye ordusuna bağlı güçler gece saatlerinde karşı taarruz başlattı. Yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ağır kayıplar veren İsrail'in desteklediği radikal gruplar, ele geçirdikleri noktalardan kaçarak İsrail sınırındaki El Hamidiye köyüne çekildi.





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