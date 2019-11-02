İsrail uçakları, Gazze'yi bombaladı

İsrail, Gazze'yi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de İzzeddin Kassam Tugayları'na ait hedefleri bombaladı.

İsrail Ordusu hedeflerin vurulma görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Açıklamada İsrail topraklarına yapılan roketli saldırıya cevap olarak Gazze'deki Hamas hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Hedef alınan noktaların Hamas Hareketi'ne bağlı İzzedin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, cuma akşamı Gazze'den İsrail tarafına 10 roket fırlatıldığını, 8 roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan İsrail askerleri Gazze sınırında 144 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 73'ü gerçek mermiyle olmak üzere 144 Filistinli yaralandı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, yaralılar arasında 53 çocuk, 3 kadın, 2 sağlık görevlisi ve bir gazetecinin bulunduğu ifade edildi.

ulusal.com.tr