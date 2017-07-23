İsrail’in Mescid-i Aksa işgali sonrası Kudüs'te tansiyon yüksek... İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyindeki Selfit ve Eriha kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden iki milletvekilini gözaltına aldı. Mescid-i Aksa'nın kapısındaki Müslümanlara müdahale edilmesi sonucu 57 Filistinli yaralandı. Kudüs’teki kiliselerden ise Filistinlilere destek geldi.

İsrail’in Mescid-i Aksa işgaline tepki gösteren Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor.



Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'nın kapılarını işgal ederek güvenlik gerekçesiyle kontrol noktaları, dedektörler ve güvenlik kameraları konuşlandırmıştı. Dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünen Filistinlilere karşı İsrail’in sert uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.



Batı Şeria'nın güneyindeki Selfit ve Eriha kentinde ise Filistin Yasama Meclisi'nden 2 milletvekili gözaltına alındı.



Hamas'a mensup iki milletvekili ile birlikte gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.



Mescid-i Aksa'nın kapısındaki Müslümanlara sert müdahaleler de sürüyor. Dedektörlerden aranarak içeri girmeyi reddeden ve namaz kılmak için Aslanlı Kapı önünde toplanan Filistinlilere İsrail güçleri müdahale etti. Plastik mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonrası 57 Filistinli yaralandı.



Kudüs’teki kiliselerden ise İsrail’e tepki, Filistinlilere destek geldi.



Kudüs Rum Ortodoks Başpiskoposu Hana Atallah "Kudüs'teki kiliseler Mescid-i Aksa ile dayanışma içerisinde olduklarını ilan etti." dedi.



Filistinililerin Mescid-i Aksa çevresindeki nöbeti sürüyor.





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