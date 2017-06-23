Dört körfez ülkesinin Katar'a sunduğu talep listesinde neler var? Amerika'nın yönlendirdiği Arap ülkelerinin talepleri arasında dikkat çeken ayrıntılar öne çıkıyor

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Katar'a yönelik 13 maddelik talep listedinin detayları ortaya çıktı.



Listede İran'a yakın tüm unsurların, İran ataşelerinin ve devrim muhafızlarının ülkeyi terk etmeleri istendi. İran ile ticaretin Amerika ve BM'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal etmeyecek şekilde sınırlanması, İran ile askeri işbirliği ve istihbarat paylaşımının kesilmesi de talep edildi.



Daha önce yayınlanan beş maddelik listede yer alan; Terör örgütleri ile ilişkilerin kesilmesi, finansman desteğin durdurulması, El Cezire kanalı ile Katar'ın desteklediği diğer medya kuruluşlarının kapatılması, diğer ülkelerin İçişlerine karışılmaması, Körfez İşbirliği Konseyi ile ve Riyad anlaşmalarının hükümlerine uyulması gibi talepler yinelendi.



Katar'dan, daha önce bildirilen teröristlerin iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve gelecekte başka unsur barındırmaması da talep edildi.



Körfez ülkelerinin Katar'dan bir de tazminat talebi var. Son yıllarda 4 ülkede verilen kurbanlar ve kayıplar için tazminat ödenmesi isteniyor.



Körfez ülkeleri bu taleplerinin 10 gün içinde kabul edilmesini istiyor. Aksi takdirde anlaşma teklifi iptal edilecek.



ulusal.com.tr