30 yaşındaki Hindistan Havayolları pilotu Anny Divya dünyanın en genç kadın Boeing 777 kaptan pilotu oldu.

“Çocukluğumdan beri en büyük hayalim pilot olmaktı” diyen Divya ekledi, “Etrafımda havacılıktan anlayan kimse yoktu, sadece uçmak istiyordum.”



17 yaşındayken bir havacılık okuluna yazılan Divya, “Okula kabul edilmem zorlu bir sürecin başlangıcı oldu. Havacılık, teknoloji ve uçaklarla ilgili bilgim yoktu, her ders benim için yeni bir eğitim oldu.” dedi.



10 yıldır uluslar arası uçuşlar yaptığını söyleyen Divya, “İnsanlar hala benim kaptan pilot olduğumu duyduklarında, ‘Bu kız çok genç değil mi?’ diyorlar.” diyor.