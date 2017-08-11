Pakistan’ın Lahor şehrinde yaşayan 20 yaşındaki karikatürist Unaiza Ali Barlas dünyanın en uzun bant karikatürüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Karikatür, 12 Mart’ta tamamlandığında, dört gözlemci tanıklığında bir bilirkişi tarafından 267.38 metre olarak ölçüldü.



Karikatürle hep ilgili olduğunu belirten Unaiza, ülkesinin 70. Kurtuluş yıldönümü için özel bir şey yapmak istediğini söyledi.



Unaiza, “Guinness Rekorlar Kitabı’nı incelerken, tam da benim ilgi alanıma giren bir rekor gördüm. Rekoru kıran bir Hindistan vatandaşıydı, ve ben de bunu bir meydan okuma olarak kabul ettim” dedi.



Çalışmayı tamamlamasının bir yıl sürdüğünü söyleyen Unaiza, “Gereken uzunluğa ulaşabilmek için kâğıtları keserek uç uca yapıştırıyordum.” dedi.



Rekor kıran “Çıkış” adlı karikatürün temasını ‘bencil olmama’ olarak tanımlayan Unaiza, “Bu benim için basit bir eser değil, gençlere güçlü bir mesaj da vermek istedim.” dedi.



‘Çıkış’, karikatür dünyasında yaşamaktan bıkmış olan Jack adlı bir adamın kağıttan çıkarak gerçek dünyaya ulaşma çabalarını anlatıyor.