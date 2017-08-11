Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

İşte dünyanın en uzun bant karikatürü!

Pakistan’ın Lahor şehrinde yaşayan 20 yaşındaki karikatürist Unaiza Ali Barlas dünyanın en uzun bant karikatürüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

İşte dünyanın en uzun bant karikatürü!

Karikatür, 12 Mart’ta tamamlandığında, dört gözlemci tanıklığında bir bilirkişi tarafından 267.38 metre olarak ölçüldü.

Karikatürle hep ilgili olduğunu belirten Unaiza, ülkesinin 70. Kurtuluş yıldönümü için özel bir şey yapmak istediğini söyledi.

Unaiza, “Guinness Rekorlar Kitabı’nı incelerken, tam da benim ilgi alanıma giren bir rekor gördüm. Rekoru kıran bir Hindistan vatandaşıydı, ve ben de bunu bir meydan okuma olarak kabul ettim” dedi.

Çalışmayı tamamlamasının bir yıl sürdüğünü söyleyen Unaiza, “Gereken uzunluğa ulaşabilmek için kâğıtları keserek uç uca yapıştırıyordum.” dedi.

Rekor kıran “Çıkış” adlı karikatürün temasını ‘bencil olmama’ olarak tanımlayan Unaiza, “Bu benim için basit bir eser değil, gençlere güçlü bir mesaj da vermek istedim.” dedi.

‘Çıkış’, karikatür dünyasında yaşamaktan bıkmış olan Jack adlı bir adamın kağıttan çıkarak gerçek dünyaya ulaşma çabalarını anlatıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dünyanın #en uzun #karikatürü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a şiddet soruşturması
Sonraki Haber
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.