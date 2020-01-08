İşte İran'ın vurduğu ABD üssündeki hasarın görüntüleri

Özel bir ticari uydu şirketi Irak'ın Ayn El Esad üssündeki hasarın boyutlarını fotoğrafladı.

Uydudan çekilen fotoğraflarda Amerika'nın üssündeki en az 5 yapının hasar gördüğü tespit ediliyor.

Ağır hasar olan üs ABD ve koalisyon askerlerine ev sahipliği yapıyor.

Erbil üssündeki hasarın ise boyutları henüz tespit edilmedi.

İran'ın misillemesi sonrası ABD Başkanı Trump, "her şey iyi, dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz'" paylaşımını yapmıştı.

Ortaya çıkan uydu görüntülerinde ise Ayn El Esad üssünde ise ağır hasar olduğu görülüyor.



ulusal.com.tr