IKBY'de FETÖ'nün okul ve şirketleri hala aktif
IKBY'de FETÖ'nün okul ve şirketleri hala aktif
Cerattepe yok oluyor
Cerattepe yok oluyor
İran'dan Türkiye'ye önemli ziyaret
İran'dan Türkiye'ye önemli ziyaret
Üvey annesi bu hale getirmişti! Öz annesi konuştu
Üvey annesi bu hale getirmişti! Öz annesi konuştu

İsveç'te silahlı saldırı: 3 yaralı

İsveç'in Malmö kentinde, bir partiye silahla gelen saldırganın 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

İsveç'te silahlı saldırı: 3 yaralı

İsveç'in Malmö kentinde, bir partiye silahla gelen saldırganın 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğünden Mikael Nilsson, yaptığı açıklamada, Ystadvagen Caddesi'nde bir lokalde gerçekleştirilen partide kavga çıktığını ve silahlı birinin 3 kişiyi yaraladığını belirtti.

Partide yaklaşık 70 insanın bulunduğunu kaydeden Nilsson, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Yerel medyada, saldırganın kardeşini döven kişiyi vurmak için olay yerine geldiği yönünde yorumlar yer aldı.

Saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #isveç
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Sonraki Haber
Bacağına dikiş atıldıktan sonra operasyona geri döndü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.