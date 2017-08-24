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İsviçre'de toprak kaymasında 8 kişi kayboldu

İsviçre'de toprak kayması yaşandı. AFP haber ajansı olayda 8 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

İsviçre'de toprak kaymasında 8 kişi kayboldu

İsviçre'nin Graubünden kantonuna bağlı Bondo köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi kayboldu.

Graubünden kantonu polisinden yapılan açıklamada, Val Bondasca bölgesinde dün meydana gelen toprak kaymasında 8 kişinin kaybolduğu belirtildi. Açıklamada, kaybolan 6 kişinin yakınları tarafından polise bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede başka kayıp kişiler bulunacağı ihtimaline karşı arama ve kurtarma çalışmalarına İsviçre ordusuna ait helikopterlerin de katıldığı bildirildi.

Öte yandan, İsviçre basını kaybolan kişilerin İsviçre, Almanya ve Avusturya vatandaşı olduğunu yazdı.

İtalya sınırı yakınlarındaki Bondo'da dün meydana gelen toprak kayması sonucu 100 kişi köyden tahliye edilmiş, dağdaki kayalar köyün girişine kadar yuvarlanmıştı. Polis ikinci bir emre kadar bölgeye girişlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bondo köyü yakınlarındaki Piz Cengalo dağında 2012'da meydana gelen büyük çaplı heyelan sonucu, bölgeye otomatik alarm sistemi yerleştirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Graubünden kantonu #isviçre #Bondo köyü
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