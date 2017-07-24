İsviçre'nin Schaffhausen kentinde kimliği belli olmayan bir adam tarafından saldırı düzenlendi. İsviçre polisinin verdiği bilgiye göre ikisi ağır en az beş kişi yaralandı.
Ekipler kentin eski şehir bölümündeki giriş çıkışları kapattı.
Yerel polis sözcüsü Cindy Beer, kurtarma helikopterlerinin de havalandığını söyledi.
İsviçre medyası, saldırganın tek başına olduğu bilgisini paylaştı.
İsviçre'de kimliği belirsiz bir kişi saldırı düzenledi. Olayda en az beş kişinin yaralandığı bildiriliyor.
İsviçre'nin Schaffhausen kentinde kimliği belli olmayan bir adam tarafından saldırı düzenlendi. İsviçre polisinin verdiği bilgiye göre ikisi ağır en az beş kişi yaralandı.
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