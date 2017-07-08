İtalya'nın Torre Annunziata beldesinde çöken apartmanın enkazında kalan 8 kişinin öldüğü belirlendi.

İtalya'nın Torre Annunziata beldesinde çöken apartmanın enkazında kalan 8 kişinin öldüğü belirlendi.



İtfaiye yetkilileri, ülkenin güneyinde dün sabah meydana gelen olayda göçük altında kalan 2 aileden 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Apartmanın enkazında başlattığı arama-kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdüren itfaiye ekipleri, bu sabah saatlerinde 8 kişinin cesedine ulaştı.



Hayatını kaybedenler arasında 8 ve 14 yaşında iki çocuk da bulunduğu ve Torre Annunziata Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.



İtalyan basınındaki haberlerde ise 1950'li yıllarda yapılan binanın ilk iki katında devam eden güçlendirme çalışmalarının, binanın çok yakınından geçen Napoli-Salerno demiryolunun sarsıntısından etkilenmiş olabileceği ve yapıdan bir süredir gelen seslerin de göz ardı edildiği ileri sürüldü.

