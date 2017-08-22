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İtalya'da deprem: 1 ölü 25 yaralı

İtalya’nın batısında, merkez üssü Ischia Adası olan 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı

İtalya'da deprem: 1 ölü 25 yaralı

İtalya’nın Napoli kentinin batısında kalan Ischia Adası açıklarında yerel saatle 20.57’de (TSİ 21.57) 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) yaptığı açıklamaya göre, sarsıntı, adanın batısında deniz dibinde 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, adada korku ve paniğe yol açan sarsıntının, yıkıma ve maddi hasara yol açtığı, ilk belirlemelere göre 1 kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde, depremde 10 kişinin kaybolduğu, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Adada, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yaz ayları ve tatil dönemi olması sebebiyle adada çok sayıda turist olduğuna dikkat çekilen haberlerde, depremin ardından çok sayıda kişinin sokaklara döküldüğü kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, artçı sarsıntıların etkisiyle başka yıkıntıların olabileceğini dile getirdi.

Ülkede geçen yıl 24 Ağustos’ta merkez üssü Accumoli olan 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde özellikle Amatrice kasabası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde 300 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #italya
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