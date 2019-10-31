İtalya'da terör örgütü PKK kampı

İtalya'nın terör örgütü listesinde yer alan PKK Bologna'ya flamalarını astı.

Görüntüler PKK'nın terör kamplarından değil. İtalya'nın Bologna şehrindeki belediye binasına ait Roberto Ruffili Kütüphanesi'nden.

Kütüphanenin dış kapısına PKK flamları ile birlikte terör örgütünün ele başı Abdullah Öcalan'ın flamaları asıldı.

Kütüphanenin duvarlarına asılan Türkiye karşıtı afişlerde dikkat çekici. O afişlerden birinde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan"ın fotoğrafları yer aldı. Afişlerde "Katil Erdoğan" ifadeleri kullanıldı.

San Vitale Mahallesi'ndeki kütüohanenin yanı sıra belediyeye ait konferans salonununda PKK'ya temin edildiği görülüyor.

Aynı bölgede PKK sempatizanları tarafından Türk bayraklarının yakıldığı öğrenildi.

Bu görüntüler karşısında PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden İtalyan hükümeti sessizliğini koruyor.



ulusal.com.tr