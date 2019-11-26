İtalya kıyılarında facia
Akdeniz ülkelerine kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenler ölümden döndü. Bu kez de İtalya kıyılarında facia yaşandı. Lampedusa açıklarında bir tekne alabora oldu. 143 kaçak göçmen kurtarıldı.
DÜNYA 26.11.2019, 20:46
Akdeniz'de yine kaçak göçmenler ölümle burun buruna geldi. Görüntüler İtalya'dan.
Lampedusa adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.
Teknedeki 143 göçmen, İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göçmenler, buz gibi suda can pazarı yaşadı.
Yaşanan insanlık dramı, kameraya böyle yansıdı.
ulusal.com.tr
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