İtalya kıyılarında facia

Akdeniz'de yine kaçak göçmenler ölümle burun buruna geldi. Görüntüler İtalya'dan.

Lampedusa adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Teknedeki 143 göçmen, İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göçmenler, buz gibi suda can pazarı yaşadı.

Yaşanan insanlık dramı, kameraya böyle yansıdı.

ulusal.com.tr