Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı
Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı

İtalya’da aşırı yağışlar can aldı: 4 ölü

İtalya’nın kuzeyini esir alan aşırı yağışlar ve fırtına, 4 kişinin ölümüne yol açtı.

İtalya’da aşırı yağışlar can aldı: 4 ölü

İtalya’yı geçen hafta etkisi altına alan ve “Lucifer (Şeytan)” olarak anılan mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcaklar, hafta sonu itibariyle ülkenin kuzeyinde yerini aşırı yağışlara ve şiddetli fırtınaya bıraktı. 

Birçok ilde büyük maddi hasara da yol açan hava şartları nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. 

Pordenone kentinde kamp kuran bir Belçikalı erkek, yıkılan bir ağacın altında kalarak can verdi.  

Belluno şehrinde de bir kişi devrilen ağacın altında kalırken, aynı bölgede bir diğer kişi yıldırım çarpması sonucu, bir kişi de aracıyla sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #yağış #sel #italya #yağmur #can #aldı #Ölü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İmam ve vaize resmi nikah yetkisi
Sonraki Haber
Milli oyuncunun burnu kırıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.