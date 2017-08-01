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Japon araştırmacılar yaptı!.. 1 damla kan ile!..

Japon araştırmacılar, bir damla kan örneğinden 13 farklı kanser türünü tespit edebilen yeni bir test geliştirdiler.

Japon araştırmacılar yaptı!.. 1 damla kan ile!..

Test, diğerler kanser türlerinin yanı sıra, hastanın prostat kanseri, bağırsak kanseri veya göğüs kanseri olup olmadığını belirleyebiliyor. Bu, ilk kez birçok

kanser türünün aynı anda kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

Araştırmacılar,  kan dolaşımında hücreleri bölen bir madde olan mikroRNA'yı araştırmalarına temel aldılar. Kanser hücreleri, kendi kanser türüne özgü

mikroRNA'yı ayırması nedeniyle bu maddelerden kanser türlerini tanımlamak mümkün oluyor.

Depolanmış 40 bin kanserli kan örneği üzerinde araştırma yapan bilim insanları bir damla kan örneğinde erken aşamada olsa bile 13 kanser türünü tespit

edebildiler. Teşhislerde kesinlik derecesinin ortalama yüzde 95, meme kanseri teşhisinde ise yüzde 97 olduğu belirtiliyor.

Japon araştırmacılar depolanmış kanda mikroRNA maddesinin özelliklerinin değişime uğrama olasılığını göz önünde tutarak şimdi kanser hastası olan ve

olmayan 3 bin denekten alınan kan çrnekleri üzerinde denemelerin yeni bir aşamasını başlattılar.

Japonya Ulusal Kanser Merkezi Araştırma Enstitüsü Moleküler ve Hücresel Tıp Bölümü Başkanı Takahiro Ochiya, Japan News gazetesine yaptığı

açıklamada gelecekte kanserin hem aşamasını hem de karakteristiğini yeni testle doğrulamanın mümkün olacağını ve böylelikle hastaların üzerinde daha

fazla test yapmaya gerek kalmayacağını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Japon #ARAŞTIRMACILAR
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