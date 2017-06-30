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Japonya'da inekleri serinleten cihaz üretildi

Japonya'daki bir iç giyim firması, yaz sıcağından etkilenen inekleri serin tutmaya yarayan bir cihaz geliştirdi.

Japonya'da inekleri serinleten cihaz üretildi

Japonya'daki bir iç giyim firması, yaz sıcağından etkilenen inekleri serin tutmaya yarayan bir cihaz geliştirdi.

Japon haber ajansı Kyodo’nun haberine göre, çiftçiler artan sıcaklar nedeniyle ineklerinin daha az süt vereceğinden endişe duyarken bir iç giyim firması, ineklerin sıcakla baş edebilmesi için giyilebilir bir cihaz geliştirdi.

"Ushi-ble" adlı cihaz, daha çok spor giyiminde kullanılan ve serin tutan gergin bir kumaştan üretildi. Cihazın bu kumaşın ne kadar ıslak olduğunu tanımlayan sensörü sayesinde kumaş kuruduğunda tekrar su pompalayarak ineklerin serinlemesini sağladığı belirtildi.

İneklere söz konusu giysiyle püskürtülen su sayesinde matuz kaldıkları sıcaklıkların 5 derece civarında azaldığı belirtildi.

Kyoto Tarım, Orman ve Balıkçılık Teknoloji Merkezi tarafından test edilen cihazın, yaz aylarında süt üretiminde görülen düşüşü hafiflettiği bildirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #japonya #inek #cihaz
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