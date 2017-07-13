Tokyo yönetimi, Kuzey Kore teknesinin Japon Denizi'nin kuzeyinde Japon balıkçıları taciz etmesinin ardından Pyongyang'a protesto notası verdi.

Japonya, kuzeybatı sahili açıklarında mürettebatı silahlı bir Kuzey Kore teknesi tespit edilmesinin ardından Pyongyang yönetiminine protesto notası gönderdi.



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Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, cuma günü ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın 500 kilometre açığında Japon balıkçı teknesinin Kuzey Kore teknesiyle karşılaştığını, mürettebatı silahlı olan teknenin 10 dakika boyunca Japon balıkçıları takip ederek tacizde bulunduğunu belirtti.



Japon sahil güvenliğinin müdahalesi sonrası teknenin Kuzey Kore kara sularına doğru kaçtığı ifade edildi.

Suga, teknenin bölgede bulunma amacının ne olduğuna dair yorum yapmaktan kaçınırken Japon haber ajansı Kyodo, yetkililerin teknenin yasa dışı balık avcılığı yaptığını düşündüklerini aktardı.

Japonya'nın Kuzey Kore ile diplomatik ilişkisi olmadığı için notanın Kuzey Kore'nin Pekin Büyükelçiliği üzerinden verildiği bildirildi.