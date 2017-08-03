Geri döndüler, generalliğe terfi ettiler
Geri döndüler, generalliğe terfi ettiler
Tam listesi açıklandı!
Tam listesi açıklandı!
Hastaneye yatırılan Muzaffer İzgü'den ilk açıklama
Hastaneye yatırılan Muzaffer İzgü'den ilk açıklama
Trump onay verdi! Rusya'ya yaptırım
Trump onay verdi! Rusya'ya yaptırım

Juncker: 'ABD karşısında ekonomik çıkarlarımızı savunmalıyız'

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmasına ilişkin,"Hazırız, ABD karşısında ekonomik çıkarlarımızı savunmalıyız ve bunu yapacağız." dedi.

Juncker: 'ABD karşısında ekonomik çıkarlarımızı savunmalıyız'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunda ABD’de onaylanan yeni yasanın Avrupa’nın kaygılarını dikkate aldığını ancak bunun AB ekonomik çıkarlarına zarar vermesi durumunda bir kaç gün içerisinde misilleme yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ilave yaptırımlar getiren "Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası"nı imzalamasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

"Yaptırımları hafifletmeden önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor"
ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırım kararı almasına yönelik yasal düzenlemesinde yapılan son değişikliklerden genel olarak tatmin olduğunu belirten Juncker, "Hazırız, ABD karşısında ekonomik çıkarlarımızı savunmalıyız ve bunu yapacağız. Düzenleme, Avrupa çıkarlarının altını oyacak bir şekilde uygulanırsa AB buna günler içerisinde yeterli ölçüde karşılık vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
ABD'de onaylanan yasayla, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriliyor. Yasaya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor.
Yeni ABD yaptırımlarından Rusya’nın doğal gaz ve petrol projelerinde yer alan Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi AB üyesi ülke şirketlerinin zarar görmesi ihtimali karşısında Brüksel tepki göstermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ab #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Afganistan’da 2 ABD askeri öldürüldü
Sonraki Haber
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Liginde Play-Off turunda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.