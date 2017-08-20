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Kaçak Hacı adayları Mekke'ye giremedi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehri çevresinde oluşturulan 6 özel güvenlik kontrol noktasında yapılan kontrollerde, hac izni olmadığı tespit edilen 120 bin kişinin kente alınmadığı bildirildi.

Kaçak Hacı adayları Mekke'ye giremedi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehri çevresinde oluşturulan 6  özel güvenlik kontrol noktasında yapılan kontrollerde, hac izni olmadığı tespit  edilen 120 bin kişinin kente alınmadığı bildirildi. 
 
Hac Güvenlik Güçleri komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, hac  iznine sahip olmadan kutsal kent Mekkeye giderek hac ibadetini yapmak isteyen  Suudi Arabistan'da oturumu olan yabancılardan 120 bin kişinin Mekke'ye  alınmayarak geri gönderildiği bildirildi.
 
 
Mekke kenti çevresinde Tanim, Şumeys el-Kadim, El-Ker, El-Kakiyeh,  Şumeys El-Cedid ve Buheyte kontrol noktası olmak üzere toplam 6 noktada  kontrollerin sıkı bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, hac bölgesine  giriş iznine sahip olmayan 61 bin 600 araca da el konulduğu kaydedildi.
 
Suudi Arabistan, hac mevsiminde yaşanacak izdiham ve benzer  olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ülke dışından gelecek hacı adaylarına hac  vizesi uyguladığı gibi ülke içindeki yabancılar ve kendi vatandaşlarına da hac  izni çıkarmalarını zorunlu kılıyor.
 
Yaklaşık 10 milyon civarında yabancının çalıştığı Suudi Arabistan'da  yaşayan yabancılar ve Suudi Arabistan vatandaşları, 5 yılda bir hac ibadeti  yapmak için izin alabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mekke #hacı #suudi arabistan #hac izni
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